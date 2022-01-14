Теннисистка из Казахстана установила новый рекорд

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уже 12-я ракетка мира, но только в лайве. Рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) обновится в 17 января, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Рыбакина впервые в истории вошла в топ-13 рейтинга WTA.

Напомним, что Рыбакина снялась с турнира WTA 500 в Сиднее (Австралия) после сенсационной победы над чемпионкой US Open. При этом она выступит на Australian Open, где в первом круге сыграет со своей соотечественницей Зариной Дияс. Основная часть турнира стартует 17 января. Полностью турнирные сетки можно посмотреть на официальном сайте AO.