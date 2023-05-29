Завтра, 30 мая на "Ролан Гаррос" пройдут матчи с участием казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В женском одиночном разряде выступит первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, а в мужской части соревнований сыграют лучший теннисист страны Александр Бублик и Тимофей Скатов.

Все представители Казахстана проведут игры в первом круге соревнований. Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой. Бублик сразится с итальянцем Джулио Дзеппьери, а Скатов выйдет против болгарина Григора Димитрова.

Расписание на 30 мая:

16:30 Бублик - Дзеппьери (второй запуск, корт 11)

18:30 Рыбакина - Фрухвиртова (третий запуск, корт Сюзанн Ленглен)

20:00 Скатов - Димитров (четвертый запуск, корт 13)

* - Приблизительное начало матчей по времени Астаны.