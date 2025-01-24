Стало известно, как первая ракетка мира шокировала казахстанку

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№23) рассказала о неожиданном подарке от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко из Беларуси, сообщают Vesti.kz.

После их матча на турнире в Брисбене, где Соболенко обыграла Путинцеву с результатом 7:6(2), 6:4, казахстанская теннисистка поделилась, какой сюрприз приготовила для нее соперница.

После того как Арина не смогла посетить день рождения Юлии (7 января) из-за запрета, Соболенко пообещала вернуть долг и принести подарок, чтобы скрасить эту ситуацию.

"Арина реально подарила очень крутой подарок, я не ожидала. Она мне подарила сережки Tiffany. Арина вообще ван лав. Я была в шоке от такого подарка", - сказала Путинцева на ютуб-канале BB Tennis.



Напомним, матч Путинцевой и Соболенко прошел 2 января этого года в рамках третьего круга соревнований в Брисбене.

7 января Путинцевой исполнилось 30 лет.