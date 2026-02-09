Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой третье место.

Юлия Путинцева также осталась на прежней позиции — 70-й.

Зарина Дияс потеряла восемь строчек и опустилась на 290-е место.

Жибек Куламбаева опустилась с 387-го на 388-е место.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили за собой белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек.

Парный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 11-го на 10-е место.

В топ-3 входят бельгийка Элизе Мертенс, чешка Катерина Синякова, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.