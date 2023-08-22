Стали известны соперники казахстанцев в квалификации US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:35
©usopen.org

Стали известны итоги жеребьевки квалификации Открытого чемпионата США по теннису (US Open), на котором выступят представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, из казахстанцев за выход в основную сетку US Open поспорят Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин.

В стартовом матче квалификации Скатов сыграет с японцем Каичи Учидой (240-й в рейтинге АТР), Кукушкин встретится с итальянским теннисистом Маттией Беллуччи (184-й).

В основной сетке US Open сыграют: в одиночке Александр Бублик, в парном разряде Александр Недовесов и Андрей Голубев.

У женщин в одиночном разряде Казахстан представят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, а в парном - Анна Данилина.

Квалификационные матчи US Open пройдут с 22 по 27 августа.

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Метки:
US Open США WTA ATP Казахстан Рыбакина Елена Путинцева Юлия Кукушкин Михаил Скатов Тимофей Бублик Александр Данилина Анна
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