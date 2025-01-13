Стали известны новые места Рыбакиной и Путинцевой в мировом рейтинге с личным рекордом

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина утратила одну позицию, опустившись на седьмое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева улучшила свое положение на две строчки и поднялась на рекордное для себя 23-е место. Предыдущий ее лучший результат - 25-я строчка.

Зарина Дияс поднялась на 366-е место, ранее она располагалась на 15 ступенек ниже.

Топ-3 одиночного разряда не изменился: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина вернулась на 22-ю строчку с 23-й.

Топ-3 парного разряда не претерпел изменений: Катерина Синякова (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Габриэла Дабровски (Канада).

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