Стали известны места казахстанок и Рыбакиной в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, сохранила за собой второе место.

• Юлия Путинцева также осталась на предыдущей позиции, 85-й.

• А вот Жибек Куламбаева прибавила 29 строчек, поднявшись на 450-е место.

• Лидером мирового рейтинга по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, тогда как топ-3 замыкает полька Ига Швёнтек.

Парный разряд

• Анна Данилина осталась шестой ракеткой мира в парном разряде.

• Первая тройка лидеров не изменилась: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада).