Стал известен исход матча Рыбакиной с первой ракеткой мира

Популярный спортивный сайт Sportskeeda.com поделился прогнозом на матч группового этапа Итогового турнира WTA между пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной и лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, передает Vesti.kz.

Их матч состоится 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Помимо Соболенко, Рыбакина встретится с итальянкой Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь из Китая.

"Соболенко добилась огромного успеха в WTA-туре этого сезона, выиграв Australian Open, US Open, турниры в Цинциннати и Ухане, и став первой ракеткой мира.

Рыбакина не была столь же успешна несмотря на то, что начала 2024 год с завоевания титулов в Брисбене и Абу-Даби. Более того, она рассталась со своим давним тренером Стефано Вуковым при спорных обстоятельствах, что привело к нестабильности в ее команде.

Таким образом, Соболенко вероятнее всего возьмет верх в их предстоящем противостоянии на Итоговом турнире WTA. Прогноз: победа Соболенко в трех сетах", - пишется в статье.