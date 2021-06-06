Сотворить историю! Прямая трансляция матча первой ракетки Казахстана против Серены Уильямс

Сегодня, 6 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет за выход в 1/4 финала "Ролан Гаррос", а ее соперницей будет живая легенда, 23-кратная обладательница титулов турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Серена Уильямс. Начало матча запланировано на 21:45.

Это будет первая очная встреча между 21-летней Рыбакиной и 39-летней Уильямс-младшей. На Открытом чемпионате Франции Елена посеяна под 21-м номером, а Серена - под седьмым. На этом турнире Рыбакина не проиграла ни сета. Она в двух партиях разобралась с Эльзой Жакемо из Франции, Нао Хибино из Японии и Еленой Весниной из России.

Что касается Уильямс, являющейся трехкратной победительницей "Ролан Гаррос" в одиночке, то в текущем розыгрыше она одолела румынок Ирину-Камелию Бегу и Михаэлу Бузарнеску, а также свою соотечественницу Даниэль Коллинз. Зацепить партию у великой чемпионки смогла лишь Бузарнеску во втором круге.

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале EuroSport 2, а в интернете - по этой ссылке.

Теперь возможность для Рыбакиной. Как казахстанские теннисистки играли против Серены Уильямс

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