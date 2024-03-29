Соперница Рыбакиной выступила с заявлением перед финалом Miami Open

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (№53) поделилась своими ожиданиями по финалу турнира категории WTA 1000 в Майами (США) против казахстанки Елены Рыбакиной (№4), передают Vesti.kz.

Решающий матч состоится 31 марта.

"Я с нетерпением жду игры с Еленой. У нас было много отличных матчей, несколько битв. Это то, ради чего мы играем как профессиональные спортсмены, - такие близкие матчи. Каждый раз, когда я играла с ней, мы были на равных.

Я думаю, мы выйдем на корт и покажем отличное шоу, и это будет интересный матч", - приводит слова американки сайт WTA.