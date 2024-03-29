Соперница Рыбакиной выступила с заявлением перед финалом Miami Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 20:51
©WTA

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (№53) поделилась своими ожиданиями по финалу турнира категории WTA 1000 в Майами (США) против казахстанки Елены Рыбакиной (№4), передают Vesti.kz.

Решающий матч состоится 31 марта.

"Я с нетерпением жду игры с Еленой. У нас было много отличных матчей, несколько битв. Это то, ради чего мы играем как профессиональные спортсмены, - такие близкие матчи. Каждый раз, когда я играла с ней, мы были на равных.

Я думаю, мы выйдем на корт и покажем отличное шоу, и это будет интересный матч", - приводит слова американки сайт WTA.

Напомним, что Рыбакина второй год подряд вышла в финал Miami Open. В 2023-м она в решающем матче за титул проиграла Петре Квитовой из Чехии.

Общий призовой фонд турнира составляет 8,9 миллиона долларов.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:51
WTA
Соперница Рыбакиной выступила с заявлением перед финалом Miami Open
Сегодня , 17:14
WTA
Назван ключевой фактор в пользу Рыбакиной в матче за титул Miami Open
Сегодня , 15:51
WTA
"Чертовски крута". Рыбакиной восхитились и отметили ее соперницу по финалу Miami Open
Сегодня , 15:20
WTA
Назван победитель исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов долларов
Сегодня , 14:24
WTA
Азаренко обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной
Сегодня , 11:59
WTA
Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой
Сегодня , 10:27
WTA
Видеообзор победы Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира
Сегодня , 09:43
WTA
Представлена невероятная статистика Елены Рыбакиной
Сегодня , 09:22
WTA
Елена Рыбакина приблизилась к первой ракетке мира после суперкамбэка в Майами
Сегодня , 07:44
WTA
Определилась соперница Рыбакиной по финалу турнира в Майами
© 2008 - 2024 ТОО «EML»