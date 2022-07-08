Вторая ракетка мира и соперница Елены Рыбакиной по финалу "Уимблдона" Онс Жабер из Туниса высказалась о желании выиграть турнир, сообщает "Спорт-Экспресс".

Она рассказала об особенностях игры на траве и призналась в том, когда начала мечтать о победе на "Уимблдоне".

"Я начала мечтать в прошлом году, когда мне понравилось здесь играть, понравилась публика. Раньше я мало играла на "Уимблдоне", обычно первый-второй круги. Играть на траве непросто. Но в прошлом году - мне напомнила мой психолог - после поражения в четвертьфинале я сказала, что в следующем году вернусь за титулом", - сказала Жабер.

Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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