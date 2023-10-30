Соперница Рыбакиной с разгрома стартовала на Итоговом чемпионате WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:57
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, лидер женского мирового рейтинга, выиграла первый матч группового этапа Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Соболенко не испытала проблем против девятой ракетки мира Марии Саккари из Греции - 6:0, 6:1.

Встреча длилась 1 час и 16 минут, в ее ходе Арина сделала 6 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, тогда как Мария выполнила 4 подачи навылет при 5 двойных ошибках.

Напомним, что ранее казахстанка Елена Рыбакина (№4) проиграла американке Джессике Пегуле (№5).

Все они выступают в группе Бакалар, две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Беларусь

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