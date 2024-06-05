Соперница Рыбакиной прокомментировала сенсацию на Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис WTA
5 июня 21:36
©Ktf.kz

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 после победы над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Соперницы сыграли в четвертьфинале, в котором итальянка одержала победу со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

"Это непередаваемое чувство. Невероятно тяжелый матч. Я была слишком эмоциональна в середине встречи. Потом сказала себе, что все в порядке, напомнила самой себе, что она сильная чемпионка. В матчах такого уровня бывают разные ситуации. 

Спасибо, что пришли (обращаясь к зрителям - Прим. Ред). Я впервые играю на этом прекрасном корте. Испытываю приятные чувства. Я счастлива, что одержала победу в своем первом матче здесь, потому что это один из лучших кортов в мире", - сказала Паолини в интервью на корте.

Ранее на Ролан Гаррос казахстанка выбила бельгийку Грет Миннен (№85), нидерландку Аранчу Рус (№50), еще одну бельгийку Элизе Мертенс (№27) и украинку Элину Свитолину (№19).

Напомним, в прошлом году Рыбакина снялась с Ролан Гаррос перед третьим кругом соревнований.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:55
WTA
Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос
Вчера , 20:10
WTA
В матче лучших теннисисток мира определилась первая финалистка Ролан Гаррос
Вчера , 16:48
WTA
Арина Соболенко назвала причину сенсации на Ролан Гаррос
Вчера , 13:20
WTA
Найдено объяснение сенсации от Рыбакиной на Ролан Гаррос
Вчера , 11:44
WTA
Рыбакина сделала признание о травмах и отношениях со своей командой
Вчера , 10:40
WTA
Названа виновница вылета Рыбакиной с Ролан Гаррос
Вчера , 09:00
WTA
Елена Рыбакина разобрала поражение на Ролан Гаррос и нашла позитив
5 июня, 22:59
WTA
Рыбакина прокомментировала сенсационный вылет с Ролан Гаррос
5 июня, 22:34
WTA
Громкая сенсация произошла на Ролан Гаррос после вылета Рыбакиной
5 июня, 21:36
WTA
Соперница Рыбакиной прокомментировала сенсацию на Ролан Гаррос
© 2008 - 2024 ТОО «EML»