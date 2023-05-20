Соперница обматерила Елену Рыбакину во время матча

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:43
©WTA

Бывшая чемпионка "Ролан Гаррос", латвийская теннисистка Елена Остапенко грубо высказалась в адрес казахстанки Елены Рыбакиной во время их полуфинального матча на турнире в Риме (Италия), передает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел в ходе их очной встречи, которая завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. 

"Говорю вам, она (Остапенко - прим. Vesti.kz) сказала: "С**а, гребаная с**а передо мной!" - сказал тренер Рыбакиной Стефано Вуков, обращаясь к своей команде. Видео можно посмотреть ниже.

Будет ли как-то реагировать Рыбакина - пока неизвестно. Также интересно, какие меры примут организаторы соревнования.

Отметим, что финал состязания пройдет сегодня, 20 мая. Соперницей станет Ангелина Калинина, являющаяся 47-ой ракеткой мира.

Прямая трансляция финального матча Рыбакиной на турнире с призовым фондом три миллиона евро

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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