Соперница обматерила Елену Рыбакину во время матча

Бывшая чемпионка "Ролан Гаррос", латвийская теннисистка Елена Остапенко грубо высказалась в адрес казахстанки Елены Рыбакиной во время их полуфинального матча на турнире в Риме (Италия), передает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел в ходе их очной встречи, которая завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной.

"Говорю вам, она (Остапенко - прим. Vesti.kz) сказала: "С**а, гребаная с**а передо мной!" - сказал тренер Рыбакиной Стефано Вуков, обращаясь к своей команде. Видео можно посмотреть ниже.

Будет ли как-то реагировать Рыбакина - пока неизвестно. Также интересно, какие меры примут организаторы соревнования.

Отметим, что финал состязания пройдет сегодня, 20 мая. Соперницей станет Ангелина Калинина, являющаяся 47-ой ракеткой мира.

Прямая трансляция финального матча Рыбакиной на турнире с призовым фондом три миллиона евро