Соболенко высказалась о конкуренции с Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве в женском теннисе, не забыв упомянуть казахстанку Елену Рыбакину, передает Vesti.kz со ссылкой на The Guardian.

"Победа над Игой в двух сетах на турнире в Цинциннати была сумасшествием, и я очень рада этому. Я думаю, что это то, над чем мы очень усердно работаем, чтобы быть уверенными, что мы встретимся друг с другом на последних этапах каждого турнира - чтобы мы продолжали это соперничество между нами двумя.

Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной, о Барборе Крейчиковой, о Коко Гауфф. А также Паула Бадоса восстанавливается после травмы и играет очень хорошо. Но я бы определенно хотела, чтобы мы соревновались на последних этапах турнира как можно чаще. Я думаю, это здорово для женского тенниса, когда несколько известных теннисисток всегда доходят до последних стадий турнира",- приводит слова Соболенко .