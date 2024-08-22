Соболенко высказалась о конкуренции с Рыбакиной

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Сегодня 11:02
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве в женском теннисе, не забыв упомянуть казахстанку Елену Рыбакину, передает Vesti.kz со ссылкой на The Guardian.

"Победа над Игой в двух сетах на турнире в Цинциннати была сумасшествием, и я очень рада этому. Я думаю, что это то, над чем мы очень усердно работаем, чтобы быть уверенными, что мы встретимся друг с другом на последних этапах каждого турнира - чтобы мы продолжали это соперничество между нами двумя.

Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной, о Барборе Крейчиковой, о Коко Гауфф. А также Паула Бадоса восстанавливается после травмы и играет очень хорошо. Но я бы определенно хотела, чтобы мы соревновались на последних этапах турнира как можно чаще. Я думаю, это здорово для женского тенниса, когда несколько известных теннисисток всегда доходят до последних стадий турнира",- приводит слова Соболенко .

Ранее Соболенко выиграла турнир в Цинциннати. Также в обновленном рейтинге WTA она поднялась на второе место. При этом Рыбакина занимает четвертую строчку в данном списке.

 

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WTA

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