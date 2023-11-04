Соболенко vs Рыбакина: как определилась победительница матча

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:26
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Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и занимающая четвертое место в мировом рейтинге Елена Рыбакина из Казахстана, наконец-то, доиграли свой очный матч в рамках групповой стадии Итогового турнира в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Победу одержала Соболенко, которая пробилась в полуфинал соревнований.

А вот как на исход игры отреагировал ресурс The Tennis Letter:

"Арина Соболенко победила Елену Рыбакину - 6:2, 3:6, 6:3.

5 задержек из-за дождя.

Ветер 27 миль в час.

2 дня.

Вот что потребовалось для завершения этого матча.

Дождь и ветер не смогли удержать Арину".

Напомним, что Рыбакина - первая теннисистка из Казахстана, которая выступила на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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