Соболенко vs Рыбакина: как определилась победительница матча

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и занимающая четвертое место в мировом рейтинге Елена Рыбакина из Казахстана, наконец-то, доиграли свой очный матч в рамках групповой стадии Итогового турнира в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.
Победу одержала Соболенко, которая пробилась в полуфинал соревнований.
А вот как на исход игры отреагировал ресурс The Tennis Letter:
"Арина Соболенко победила Елену Рыбакину - 6:2, 3:6, 6:3.
5 задержек из-за дождя.
Ветер 27 миль в час.
2 дня.
Вот что потребовалось для завершения этого матча.
Дождь и ветер не смогли удержать Арину".
Напомним, что Рыбакина - первая теннисистка из Казахстана, которая выступила на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.