Соболенко сотворила триумф после камбэка против казахстанки

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере после победы в финале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.

В решающем матче она обыграла россиянку Полину Кудерметову (№107) со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут. В ходе игры белоруска сделала пять эйсов и отыграла без двойных ошибок, в то время как россиянка выполнила девять подач навылет и допустила семь двойных ошибок.

Отметим, что в 1/8 финала Соболенко оставила за бортом турнира Юлию Путинцеву (№29). При этом казахстанка вела в первом сете 5:3, но позволила Арине перевести игру на тай-брейк и победить - 7:6 (7:2), а вторую партию забрать со счетом 6:4.

В прошлом году Соболенко выиграла два турнира "Большого шлема" - Australian Open и US Open.

Сколько может заработать Елена Рыбакина на Australian Open-2025