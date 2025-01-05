Соболенко сотворила триумф после камбэка против казахстанки

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере после победы в финале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.
В решающем матче она обыграла россиянку Полину Кудерметову (№107) со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут. В ходе игры белоруска сделала пять эйсов и отыграла без двойных ошибок, в то время как россиянка выполнила девять подач навылет и допустила семь двойных ошибок.
В прошлом году Соболенко выиграла два турнира "Большого шлема" - Australian Open и US Open.
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