Соболенко и Швентек определили вторую финалистку Итогового чемпионата WTA

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Сегодня 08:31
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, лидер женского мирового рейтинга, проиграла второй ракетке мира из Польши Иге Швентек на Итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Соболенко уступила в двух сетах - 3:6, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час и 37 минут. В ходе встречи Соболенко сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки, Швентек выполнила 2 подачи навылет при 1 двойной ошибке.

В финале, 7 ноября, Швентек сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№5), которая в другом полуфинале прошла свою соотечественницу Кори Гауфф (№3) - 6:2, 6:1.

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