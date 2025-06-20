Соболенко шокировала Рыбакину камбэком и получила признание

Популярный теннисный X-аккаунт The Tennis Letter не обошел вниманием напряженный четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№11) и белоруской Ариной Соболенко (№1), передают Vesti.kz.

Первая ракетка мира сумела вырвала победу у казахстанской теннисистки - 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

"Белоруска отыграла четыре матчбола.

На протяжении всего матча соперницы шли ноздря в ноздрю, но Арина просто отказалась проигрывать… Это было по-настоящему впечатляюще.

Первый полуфинал в Берлине.

17 побед в последних 19 матчах.

Такая победа придаст ей серьезную уверенность перед Уимблдоном", - говорится в публикации.