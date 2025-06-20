Соболенко шокировала Рыбакину камбэком и получила признание

Популярный теннисный X-аккаунт The Tennis Letter не обошел вниманием напряженный четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№11) и белоруской Ариной Соболенко (№1), передают Vesti.kz.
Первая ракетка мира сумела вырвала победу у казахстанской теннисистки - 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).
"Белоруска отыграла четыре матчбола.
На протяжении всего матча соперницы шли ноздря в ноздрю, но Арина просто отказалась проигрывать… Это было по-настоящему впечатляюще.
Первый полуфинал в Берлине.
17 побед в последних 19 матчах.
Такая победа придаст ей серьезную уверенность перед Уимблдоном", - говорится в публикации.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой (№164), которая ранее выбила из борьбы Онс Жабер (№61) из Туниса.