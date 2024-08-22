Соболенко рассказала о том, сколько хочет зарабатывать в теннисе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко считает, что женщины заслуживают того, чтобы им платили в теннисе столько же, сколько и мужчинам, передают Vesti.kz.

"С точки зрения телевидения, с точки зрения продажи билетов, с любой точки зрения, это несправедливо. Конечно, мужчины всегда будут физически сильнее женщин, но это не значит, что мы не работаем так же усердно, как они. Женщины заслуживают того, чтобы им платили столько же денег, сколько и мужчинам", - цитируют ее The Tennis Letter.

Напомним, что за победу на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати ей заплатили половину того, что получил итальянец Янник Синнер, выигравший "тысячник" в мужской сетке. Янник заработал 1 049 460 долларов, Соболенко - 524 730 долларов.

Ранее Соболенко с казахстанкой Юлией Путинцевой показала откровенное фото. Обе теннисистки планируют выступить на предстоящем US Open, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в США.