Соболенко приняла неожиданное решение после поражения от Рыбакиной

Первая ракетка мира Арина Соболенко не примет участия в турнире WTA-1000 в Дохе, сообщают Vesti.kz. О снятии белорусской теннисистки с соревнований информировала пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вместе с Соболенко от участия в катарском турнире также отказалась представительница Франции Лоис Буассон. Освободившиеся места в основной сетке займут Эмилиана Аранго из Колумбии и испанка Кристина Букша.

Хардовый турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля и соберёт ведущих теннисисток мирового рейтинга, среди которых ожидается третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

Напомним, в своём последнем матче Арина Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча получилась упорной и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6 в пользу Рыбакиной.