Соболенко переписала историю Брисбена после вылета Рыбакиной

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" и действующая первая ракетка мира Арина Соболенко вписала своё имя в историю турнира WTA-500 в Брисбене, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Белорусская теннисистка стала первой спортсменкой, сумевшей выйти в три подряд финала одиночного разряда с момента основания соревнований в 2009 году.

Путёвку в решающий матч Соболенко оформила, уверенно разобравшись в полуфинале с представительницей Чехии Каролиной Муховой, занимающей 20-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:4. Чешская теннисистка в четвертьфинале обыграла лучшую теннисистку Казахстана Елену Рыбакину - 6:2, 2:6, 6:4.

В финале соперницей Соболенко станет украинка Марта Костюк (№26 рейтинга WTA).

Отметим, что в 2024 году Соболенко остановилась в шаге от титула, уступив в финале турнира в Брисбене, тогда как в 2025-м сумела завоевать чемпионский трофей. Розыгрыш Brisbane International-2026 проходит с 5 по 11 января.

