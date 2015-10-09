Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 17:21
 

Соболенко переписала историю Брисбена после вылета Рыбакиной

  Комментарии

Поделиться
Соболенко переписала историю Брисбена после вылета Рыбакиной ©x.com/WTA

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" и действующая первая ракетка мира Арина Соболенко вписала своё имя в историю турнира WTA-500 в Брисбене, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Поделиться

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" и действующая первая ракетка мира Арина Соболенко вписала своё имя в историю турнира WTA-500 в Брисбене, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Белорусская теннисистка стала первой спортсменкой, сумевшей выйти в три подряд финала одиночного разряда с момента основания соревнований в 2009 году.

Путёвку в решающий матч Соболенко оформила, уверенно разобравшись в полуфинале с представительницей Чехии Каролиной Муховой, занимающей 20-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:4. Чешская теннисистка в четвертьфинале обыграла лучшую теннисистку Казахстана Елену Рыбакину - 6:2, 2:6, 6:4.

В финале соперницей Соболенко станет украинка Марта Костюк (№26 рейтинга WTA).

Отметим, что в 2024 году Соболенко остановилась в шаге от титула, уступив в финале турнира в Брисбене, тогда как в 2025-м сумела завоевать чемпионский трофей. Розыгрыш Brisbane International-2026 проходит с 5 по 11 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир WTA. Аделаида (Австралия) - 2026   •   Австралия, Аделаида   •   Квалификационный раунд, Финал, женщины
11 января 04:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Боузкова
Ничья
Путинцева
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!