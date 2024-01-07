Соболенко обратилась к Рыбакиной после разгрома в финале турнира в Брисбене

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обратилась к казахстанке Елене Рыбакиной после финального матча на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина победила со счетом 6:0, 6:3 и выиграла первый титул в новом году.

"Во-первых, Елена, вау, - рассмеялась Соболенко. - Это был интересный матч. Спасибо за эти три гейма. По крайней мере, мы создали видимость борьбы".

Ранее своими впечатлениями поделилась Рыбакина. Подробности - здесь.

Благодаря победе в Брисбене казахстанка поднимется на третье место в мировом рейтинге, тогда как ранее она занимала четвертую строчку.

За этот успех Елена заработала 220 000 долларов, а Соболенко - 135 000.

WTA прокомментировала триумф Рыбакиной