WTA прокомментировала триумф Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на успех казахстанки Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина в финале обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

A trophy worthy of a smile 😉🏆



Elena Rybakina puts on a masterclass against Aryna Sabalenka 6-0, 6-3 to claim career title No.6 in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/cN0OiJ3r8E