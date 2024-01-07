"Надеюсь, продолжим". Первые слова Рыбакиной после победы на турнире в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после победы над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

"Несмотря на счет, всегда тяжело играть против тебя (Соболенко). Мы всегда подталкиваем друг друга, и я думаю, что это здорово. Мы улучшаемся таким образом, поэтому, надеюсь, продолжим", - сказала Рыбакина.

Напомним, что благодаря этому успеху Елена поднимется на третье место в мировом рейтинге, до турнира в Брисбене она шла на четвертой позиции.

О том, сколько она заработала за первый титул в новом году, читайте здесь.

WTA прокомментировала триумф Рыбакиной