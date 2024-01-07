Сколько заработала Рыбакина за первый титул в году

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла первый титул в новом году, став победительницей турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В финале она легко расправилась со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко - 6:0, 6:3.

Благодаря этому успеху Рыбакина получит 220 000 долларов, тогда как Соболенко достанется 135 000.

Кроме того, Елена поднимется на третье место в мировом рейтинге, до турнира в Брисбене она шла на четвертой позиции.

Женская теннисная ассоциация уже прокомментировала триумф Рыбакиной. Подробности - здесь.