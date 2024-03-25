Соболенко не допустили до Олимпиады-2024. Известна причина

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tennis Up to Date.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Сообщалось, что теннисисты из России и Беларуси смогут выступить в Париже, если будут соответствовать критериям отбора.

По информации источника, Соболенко (вторая ракетка мира) и Азаренко (экс-первая ракетка мира) не попали в список нейтральных спортсменов, которые выступят в Париже-2024.

Отмечается, что Соболенко связана с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а на пресс-конференциях она отказывается отвечать на вопросы об их совместных фотографиях.

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Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря 2023 года объявил о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр. При этом российские и белорусские спортсмены не могут выступать в командных дисциплинах.