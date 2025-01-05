Сколько может заработать Елена Рыбакина на Australian Open-2025

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) обнародовали обновленные суммы призовых для участников первого в сезоне турнира "Большого шлема". Общий призовой фонд составит 96,5 миллиона австралийских долларов (почти 31,28 миллиарда тенге) - это почти на 12 процентов больше, чем в предыдущем году, передают Vesti.kz.

Победители мужского и женского одиночного разрядов получат по 2,17 миллиона долларов США (1,13 миллиарда тенге), а финалисты - по 1,18 миллиона (615,7 миллиона тенге). Теннисисты, дошедшие до полуфиналов, смогут заработать по 683 тысячи долларов (356,4 миллиона тенге).

За выход в четвертьфинал полагается 413 тысяч долларов (215,5 миллиона тенге), попадание в 1/8 финала принесет 261 тысячу долларов (136,2 миллиона тенге), участники третьего круга получат 180 тысяч долларов (93,9 миллиона тенге), второго - 124 тысячи долларов(64,7 миллиона тенге), а за участие в первом круге теннисисты заработают по 82 тысячи долларов (42,8 миллиона тенге).



Призовые увеличились на всех стадиях турнира. Общий фонд вырос на 119 процента за последние 10 лет: в 2016 году он составлял 44 миллиона австралийских долларов (14,3 миллиарда тенге), а за последние пять турниров рост превысил 36 процента.

Отдельного внимания заслуживают парные соревнования и квалификационные матчи - суммы призовых также пересмотрены в сторону увеличения.





Как Рыбакина играла на Australian Open

Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не раз выступала на кортах Мельбурна: в 2020 году теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Эшли Барти. В 2021 году ее выступление завершилось во втором раунде после поражения от француженки Фионы Ферро.

В 2022 году Рыбакина встретилась с китаянкой Чжан Шуай, но была вынуждена завершить матч из-за травмы при счете 6:4, 1:0 в пользу соперницы.

Настоящим прорывом стал финал Australian Open-2023, где Рыбакина в упорном трехсетовом матче уступила Арине Соболенко, эта победа принесла белоруске первый трофей турниров "Большого шлема".

В 2024 году Елена подходила к турниру в статусе фаворитки и начала с победы над Каролиной Плишковой в первом круге. Однако во втором раунде она потерпела поражение от Анны Блинковой.

В этом году казахстанка также планирует выступить на Australian Open и полна решимости улучшить свои результаты.

Добавим, что Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне.



