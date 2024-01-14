Сколько Рыбакина может заработать за победу на Australian Open-2024

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:29
©instagram.com/lenarybakina

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. В этом году теннисисты разыграют рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов (на 13 процентов больше, чем в прошлом сезоне), сообщают Vesti.kz.

Победители в одиночном разряде заработают 2 153 000 долларов, финалисты - 1 179 000.

Победители парного разряда - 498 990, финалисты - 273 420.

Победители в миксте - 112 780, финалисты - 64 250.

Напомним, что в первом круге нынешнего Открытого чемпионата Австралии лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Матч состоится 16 января.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Australian Open

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