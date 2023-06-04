Скандал с дисквалификацией произошел в матче с несостоявшейся соперницей Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 17:52
©Кадр из видео

Японская теннисистка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы во время матча с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо в рамках 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Первый сет остался за Боузковой и Соррибес-Тормо - 7:6 (7:1), а в ходе второго сета они уступали 1:3. В этот момент Като отбросила мяч и попала в голову болгерл, которая заплакала. Это произошло вне розыгрыша, в результате чего судья матча приняла решение о наказании Като и Сутджиади. Таким образом, в следующий раунд прошла чешско-испанская пара.
 
Отметим, что 3 июня Сара Соррибес-Тормо должна была сыграть с казахстанкой Еленой Рыбакина за выход в 1/8 финала одиночного разряда. Но Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос". Она уже объяснила свой отказ от выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.

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Метки:
Ролан Гаррос Рыбакина Елена WTA Казахстан

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