Шарапову включат в Международный зал теннисной славы: известна ее реакция

Россиянка Мария Шарапова в 2025 году станет членом Международного зала теннисной славы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

Шарапова, победившая ранее в голосовании болельщиков, также была выбрана решением жюри. Церемония включения в Зал славы пройдет с 21 по 23 августа 2025 года в американском Ньюпорте.

Сама Шарапова отреагировала на новость, что будет включена Зал славы.

"Невероятно благодарна, что удостоюсь такой чести. Огромное спасибо Залу славы и всем голосовавшим. Самое главное в этом признании то, что это прекрасное напоминание, как я глубоко ценю своих поклонников. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звезд, и посмотрите на то, чего мы достигли вместе. Спасибо", - написала Мария в соцсетях.

Вместе с россиянкой в Зал славы будут включены американцы братья Боб и Майк Брайан, которые завоевали в парном разряде соответственно 16 и 18 титулов на турнирах "Большого шлема", а также стали олимпийскими чемпионами Игр-2012 в Лондоне.

Шарапова, завершившая карьеру 2020 году, - обладательница карьерного "Большого шлема". Всего на ее счету пять титулов на турнирах "Большого шлема", а также серебро Игр в Лондоне в одиночном разряде.



Шарапова станет третьей представительницей России в Зале славы. Ранее в него вошли Евгений Кафельников и Марат Сафин.