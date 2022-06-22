Серена Уильямс одержала первую победу за год

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала первую победу с лета 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уильямс в дуэте с Онс Жабер из Туниса вышла во второй круг в парном разряде на турнире в британском Истбурне.
Во встрече первого раунда они обыграли представительницу Чехии Марию Боузкову и Испании Сару Соррибес-Тормо со счетом 2:6, 6:3, 13:11. Матч продолжался один час 33 минуты.
Последнюю победу она одержала в июне 2021 года над соотечественницей Даниэль Роуз Коллинз.В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.