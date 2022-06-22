Серена Уильямс одержала первую победу за год

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Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:07

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала первую победу с лета 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уильямс в дуэте с Онс Жабер из Туниса вышла во второй круг в парном разряде на турнире в британском Истбурне.

Во встрече первого раунда они обыграли представительницу Чехии Марию Боузкову и Испании Сару Соррибес-Тормо со счетом 2:6, 6:3, 13:11. Матч продолжался один час 33 минуты.

Последнюю победу она одержала в июне 2021 года над соотечественницей Даниэль Роуз Коллинз.

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Метки:
Уильямс Серена WTA

Теннис WTA
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Сегодня 09:07
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