Серена Уильямс одержала первую победу за год

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала первую победу с лета 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уильямс в дуэте с Онс Жабер из Туниса вышла во второй круг в парном разряде на турнире в британском Истбурне.

Во встрече первого раунда они обыграли представительницу Чехии Марию Боузкову и Испании Сару Соррибес-Тормо со счетом 2:6, 6:3, 13:11. Матч продолжался один час 33 минуты.

Последнюю победу она одержала в июне 2021 года над соотечественницей Даниэль Роуз Коллинз.