Сенсация отменилась в матче Зарины Диас на турнире в Англии

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 21:36
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла в первом раунде квалификации турнира в Ноттингеме (Англия), передает Vesti.kz.

Наша соотечественница, занимающая 985-е место в рейтинге WTA, уступила 164-ой ракетке мира австралийке Кимберли Биррелл. Матч продлился чуть больше часа и завершился разгромом (1:6, 0:6).

Следующей соперницей Биррелл станет ее соотечественница Дестани Айява (186-е место).

Добавим, что призовой фонд турнира в Ноттингеме в этом году составляет 251 000 долларов.

К слову Дияс вернулась на корт в мае после длительного отсутствия из-за травмы и восстановления. Перед турниром в Ноттингеме она выступила на двух турнирах ITF в Японии - в Фукуоке и Куруме. 

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