Сенсация определила следующую соперницу Путинцевой по Australian Open

Американка Ива Йович стала соперницей казахстанки Юлии Путинцевой в четвертом круге Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга Йович встречалась с итальянкой Жасмин Паолини, которая считалась фавориткой противостояния.

Первый сет остался за американкой - 6:2. Вторая партия получилась более упорной и завершилась в пользу Йович на тай-брейке - 7:6(3).

Матч продолжался один час и 46 минут.

В четвертом круге, куда Путинцева впервые пробилась за время выступлений на Открытом чемпионате Австралии соперницы сыграют утром 25 января по казахстанскому времени.

Напомним, в третьем круге Путинцева победила Зейнеп Сёнмез из Турции.

Добавим, в первом круге Путинцева одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майю (№59) со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Во втором круге казахстанка оказалась сильнее француженки Эльзы Жакмо (№60) — 6:1, 6:2.

