WTA
Сегодня 10:11
 

Путинцева вышла в 1/8 финала Australian Open и обновила рекорд

Юлия Путинцева. ©КТФ/Андрей Ударцев

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертый круг Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего круга казахстанка встречалась с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез (№112). Первый сет остался за казахстанкой - 6:3.

Вторая партия оказалась более упорной: Путинцева вела в счете 2:0, 3:1. в итоге позволила сопернице отыграться - Сёнмез вышла вперед - 4:3. В конечном счете матч продолжился на тай-брейке. Этот  сет забрала турчанка - 7:6(3).

Третий сет казахстанка начала уверенно, поведя со счетом 3:0. Однако, она позволила сопернице сократить отставание - 3:4. Впрочем, Путинцева сумела забрать эту партию - 6:3 и пройти свою соперницу. Матч продолжался два часа и 34 минуты.

Наряду с победой, казахстанка установила личный рекорд - он впервые вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В следующем раунде она сыграет с лучшей в паре Ива Йович (США) - Жасмин Паолини (Италия).

Напомним, в первом круге Путинцева одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майю (№59) со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Во втором круге казахстанка оказалась сильнее француженки Эльзы Жакмо (№60) — 6:1, 6:2.

