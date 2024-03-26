Сенсацией и вылетом первой ракетки мира обернулся матч турнира с участием Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:00
©WTA

Первая ракетка мира полька Ига Швентек сенсационно вылетела с турнира серии WTA-1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала Miami Open Швентек встречалась с 16-й ракеткой мира Екатериной Александровой и уступила ей в двух партиях со счетом 4:6,2:6.

Встреча теннисисток длилась час 24 минуты. На счету Александровой восемь эйсов, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Швентек отметилась тремя эйсами и одной двойной ошибкой, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Miami Open Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джесикой Пегулой.

Прошлогодней победительницей турнира в Майами является чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:6, 6:2).

Отметим, что сама Рыбакина ранее вышла 1/4 финала Miami Open.

Метки:
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