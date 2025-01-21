Сенсацией и вылетом 3-й ракетки мира обернулся матч за полуфинал Australian Open-2025

Третья ракетка мира Кори Гауфф из США не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала Australian Open-2025 американская теннисистка встречалась с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой и уступила ей со счетом 5:7, 4:6. Счет в очном противостоянии стал 4:3 в пользу теннисистки из Испании.

Матч продолжался час 43 минуты. За это время Бадоса сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Гауфф четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

За выход в финал AO-2025 Бадоса встретится с победительницей пары Арина Соболенко - Анастасия Павлюченкова.

Напомним, Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.