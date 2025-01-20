Сенсацией с разгромом закончился матч Рыбакиной на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла американке Мэдисон Киз (№14) в 1/8 финала Australian Open, передают Vesti.kz.
Первый сет Рыбакина уступила - 3:6, во втором собралась и разгромила соперницу со счетом 6:1, а вот в третьей партии казахстанка капитулировала перед Киз - 3:6.
Теннисистки провели на корте 1 час и 50 минут. В ходе игры Елена сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок, Мэдисон выполнила четыре подачи навылет при шести двойных ошибках.
Напомним, что Рыбакина была последней представительницей Казахстана во всех взрослых разрядах нынешнего Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Следующей соперницей Киз станет украинка Элина Свитолина (№27), которая в 1/8 финала победила россиянку Веронику Кудерметову (№75) - 6:4, 6:1.
Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.