Сенсацией обернулся старт первого турнира с участием Рыбакиной после победы на AO-2026

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова сенсационно завершила своё выступление на турнире WTA-1000 в Дохе, уступив в первом круге польской теннисистке Магдалене Френх (№60 WTA), передают Vesti.kz.

Матч, длившийся почти три часа — 2 часа 58 минут, — завершился поражением Самсоновой со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (7:9). Российская теннисистка, посеянная на турнире под 13-м номером, не смогла реализовать три матчбола в решающем сете, что позволило Магдалене Френх, пробившейся в основную сетку как "лаки-лузер", выйти во второй круг. Там её ждёт встреча с американкой Энн Ли (№41).

Тем временем первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3 WTA) начнёт своё выступление со второго круга. Казахстанка встретится с победительницей матча Ван Синьюй (Китай, №33) — Эмилиана Аранго (Колумбия, №46). Этот турнир станет первым для Рыбакиной после триумфа на Открытом чемпионате Австралии-2026.

