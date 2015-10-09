Сенсацией обернулся матч второго круга Уимблдона с участием Рыбакиной

Во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона-2025 произошло громкое поражение: 15-я ракетка мира Диана Шнайдер из России неожиданно уступила 118-й в рейтинге француженке Диан Парри, сообщают Vesti.kz.

Матч шел один час и 12 минут, завершившись в двух сетах - 4:6, 1:6. Ключевые статистические показатели говорят в пользу Парри: она подала пять эйсов против нуля у Шнайдер, а реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов, в то время как россиянка - лишь 1 из 5. Обе допустили по 5 двойных ошибок, но в остальных аспектах игры Парри выглядела значительно стабильнее.

Таким образом, Диана Шнайдер покидает турнир, тогда как Диан Парри продолжит борьбу на престижном британском турнире, одержав одну из самых громких побед в своей карьере.

Что касается Елены Рыбакиной, чемпионки Уимблдона-2022, то она успешно прошла стартовый раунд, уверенно обыграв армянку Элину Аванесян. Во втором круге представительница Казахстана встретится с гречанкой Марией Саккари.