Сенсацией обернулся матч первой ракетки Казахстана в финале турнира в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) состоялся финальный поединок в парном разряде престижного турнира WTA Queen’s Club Championships, где казахстанка Анна Данилина вместе с россиянкой Дианой Шнайдер встречалась с американско-нидерландским дуэтом Эйжа Мухаммад - Деми Схюрс, передают Vesti.kz.

Несмотря на статус второй пары мира, дуэт Данилиной уступил четвертым сеяным в трех напряженных сетах - 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

В первом сете Мухаммад и Схюрс взяли верх за счет ключевого брейка. Во второй партии казахстанско-российская пара смогла собраться и уверенно выиграла тай-брейк. Однако в решающем укороченном сете стабильнее оказались соперницы, которые и довели матч до победы.

По статистике, Данилина и Шнайдер подали 4 эйса против 3 у оппоненток, но совершили 3 двойные ошибки, тогда как Мухаммад и Схюрс - всего одну.

Отметим, общий призовой фонд турнира WTA в Queen's Club составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

Добавим также, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде.