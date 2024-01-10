Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:12
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Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина является главной претенденткой на победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2024). Такое мнение выразил бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков.

В минувшие выходные Рыбакина переиграла Арину Соболенко в финале турнира WTA‑500 (6:0, 6:3) в Брисбене. Эта победа стала для казахстанки шестой на турнирах WTA в одиночном разряде.

"Рыбакина так здорово отыграла в Брисбене, что она, а не Швентек, будет абсолютной фавориткой на Australian Open. По идее обычно Соболенко всех сносит на одной ноге, а в матче с Рыбакиной она не знала, что делать. У Елены очень острая игра на задней линии, хорошая подача, движение по корту.

Нужно учитывать, что Брисбен и АО - это разные турниры. Возможно, она что‑то растеряет, чувства будут другие... Но все же Брисбен недалеко от Мельбурна, и ничего такого, чтобы Елена проиграла на ранних стадиях, не должно произойти", - сказал "Матч ТВ" Чесноков.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. В прошлом году Рыбакина, занимающая третье место в мировом рейтинге, добралась там до финала.

До этого Елена сыграет на турнире в Аделаиде (Австралия), организаторы дали казахстанке первый номер посева. Ига Швентек является первой ракеткой мира.

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