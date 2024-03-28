Рыбакину "оставили" без титула на крупном турнире в США

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Сегодня 11:13
©instagram.com/lenarybakina

Сайт khelnow.com поделился прогнозом на полуфинальный матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) и белоруской Викторией Азаренко (№32) в рамках турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Они сыграют в ночь на 29 марта.

"Рыбакина ведет в счете личных встреч: 3-0.

Все свои победы казахстанка одержала в двух сетах. В последний раз они играли в этом году в Дубае, где Азаренко снялась с матча.

После победы над решительно настроенной Юлией Путинцевой в четвертьфинале Азаренко находится на пути к четвертому трофею Miami Open у финалистки турнира 2023 года Елены Рыбакиной.

Азаренко, у которой в активе три титула в Майами, призовет на помощь весь свой опыт, когда выйдет на корт. Ее соперница - не лыком шита, в этом сезоне она ведет 17-3 и может сразиться с более опытной соперницей.

Азаренко имеет 10-5 в 2024 году и одержала свою 44-ю победу над Путинцевой.

Несмотря на свой ветеранский статус, Азаренко продолжает показывать стабильные результаты. Она выиграла 74,4% геймов на подаче против 81,7% у Рыбакиной в 2024 году. Обе теннисистки близки по количеству выигранных очков на первой подаче - 69,1% против 71,9% у Рыбакиной. Интересно, что коэффициент реализации брейк-пойнтов у Азаренко выше - 48,7%, чем у Рыбакиной - 47,3%, несмотря на то, что в этом сезоне она провела меньше матчей, чем казахстанка. Если она хочет в четвертый раз выиграть Miami Open, то Азаренко необходимо сократить количество двойных ошибок.

Прогноз: победа Виктории Азаренко в трех сетах", - пишет источник.

Отметим, что в другом финале сыграют Екатерина Александрова (№16, Россия) и Даниэль Коллинз (№53, США). Общий призовой фонд турнира составляет 8,9 миллиона долларов.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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