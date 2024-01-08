Рыбакиной предсказали финал Australian Open и победу над первой ракеткой мира

Сайт Lastwordonsports.com считает, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может стать главной фавориткой турнира серии "Большого шлема" Australian Open в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Накануне Рыбакина уверенно выиграла турнир Brisbane International в Брисбене (Австралия) и поднялась в рейтинге WTA на третье место.

Безжалостная: Рыбакина установила уникальное достижение

"Победа Рыбакиной привлекла внимание, поскольку всего через неделю начнется Открытый чемпионат Австралии. Несмотря на то, что, по мнению букмекеров, она входит в топ-3 претендентов на победу, ее успех над Соболенко может сделать казахстанку фаворитом на титул в Мельбурне. Она показывает свои лучшие результаты на быстрых кортах с твердым покрытием и имеет опыт участия в финале Открытого чемпионата Австралии.

На прошлогоднем турнире Рыбакина была посеяна лишь под 22-м номером. Хотя это неправильно, ведь она выиграла Уимблдон шестью месяцами ранее, но не получила никаких рейтинговых очков.

Из-за относительно низкого посева, ей пришлось сразиться с первой ракеткой мира Игой Швентек в четвертом раунде. В блокбастере, который больше напоминал финал, Рыбакина победила полячку. Они могут встретиться вновь в полуфинале или финале. Все зависит от жеребьевки. И здесь фаворитом не будет Швентек. Между тем победа Рыбакиной над Соболенко в Брисбене показала, что белоруской спортсменке также придется столкнуться с давлением на турнире.

Последней серьезной угрозой для Рыбакиной является 19-летняя Коко Гауфф, у которой казахстанка еще не побеждала.

Вообще, довольно редко кто-то защищает свой первый титул "Большого шлема". В последних 28 турнирах этой серии лишь Ига дважды подряд выиграла "Роллан Гаррос".

Рыбакина планирует сыграть еще один подготовительный турнир WTA 500 в Аделаиде. Он может еще больше повысить ее шансы на титул на в Австралии", - отмечает издание.

Ранее Рыбакина получила лестный отзыв от WTA, подробности - здесь. Также у нее появился необычный "титул".