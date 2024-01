Елене Рыбакиной отдали необычный "титул"

Аккаунт в социальной сети Х Tennis Bakery ("Теннисная пекарня") назвал первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину "пекарем недели WTA", сообщают Vesti.kz.

Рыбакина выиграла первый титул в новом году, став победительницей турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). В финале казахстанка уверенно победила Арину Соболенко из Беларуси.

Elena Rybakina is the Baker of the Week for Week 1 of the 2024 WTA season 👩‍🍳

Baker of the week is the player to win the most sets 6-0/6-1 in that week 🏆 pic.twitter.com/yYagL8Z1mk