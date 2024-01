Рыбакина получила лестный отзыв от WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала фото триумфаторов турнира Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

У женщин его победительницей стала казахстанка Елена Рыбакина, у мужчин - болгарин Григор Димитров.

Brisbane looks good on you, Elena 🤩



Your 2024 #BrisbaneTennis champs! 🏆🏆 pic.twitter.com/rdTyL3m7OZ