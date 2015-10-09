Рыбакиной "отдали" сенсацию в матче с лидером мирового рейтинга

Сегодня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 WTA) сыграет с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№1) на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Четвертьфинальный матч начнется примерно в 19:00 по времени Астаны.

Эксперты прогнозируют сенсационный результат в пользу Рыбакиной.

Арина Соболенко

Соболенко после проигранного финала Ролан Гаррос отдыхала, позволила себе небольшой отпуск. Первый ее матч на траве в Берлине растянулся на два дня. Арина уверенно выиграла стартовый сет у Масаровой, но затем были сложности, хотя и получилось все же победить с точным счетом 2-0 по сетам (6-2, 7-6). Отметим, что на кортах в Берлине дальше четвертьфинала белорусская теннисистка никогда не пробивалась.

Елена Рыбакина

Рыбакина после Ролан Гаррос проводит уже второй турнир на траве. В Лондоне на минувшей неделе Елена преодолела только один раунд, после чего уступила Татьяне Марии (4-6, 6-7). На кортах в Берлине представительница Казахстана одержала две победы, причем оба поединка прошли по одинаковому сценарию: уверенный стартовый сет и тай-брейк во второй партии. В таком стиле она обыграла Крюгер (6-3, 7-6) и Синякову (6-4, 7-6).

Прогноз

В Берлине Соболенко никогда не добивалась особых успехов, турнир этот у нее как первый этап подготовки к Уимблдону. С Масаровой у Арины были сложности по ходу второй партии, сказывается отсутствие игровой практики на траве. У Рыбакиной на травяных кортах за плечами уже четыре матча, проводит второй турнир, что на этом покрытии немаловажно. Считаем, что Елена сумеет сегодня на равных отыграть с первой ракеткой мира.

Наш прогноз - победа Рыбакиной с форой (+3) гейма, - пишет Vseprosport.

Ранее Рыбакина сделала заявление о волевой победе и встрече с Соболенко. А еще предстоящий матч назвали одним из самых захватывающих в теннисе.

Громкая сенсация случилась на турнире с участием Рыбакиной