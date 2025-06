Громкая сенсация случилась на турнире с участием Рыбакиной

Вторая ракетка мира из США Кори Гауфф потерпела сенсационное поражение на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Американка начала выступление со второго круга, где уступила китаянке Ван Синьюй, занимающей 49-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. За это время Гауфф сделала один эйс и допустила семь двойных ошибок. Ван Синьюй также выполнила одну подачу навылет, совершив всего одну двойную ошибку.

В четвертьфинале, который состоится 20 июня, китайская теннисистка сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№10).

An incredible performance!



Wang defeats the reigning Roland Garros champ for the biggest win of her career! #BTO pic.twitter.com/WU2jtzlPq9