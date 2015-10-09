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Громкая сенсация случилась на турнире с участием Рыбакиной

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Громкая сенсация случилась на турнире с участием Рыбакиной ©wtatennis.com

Вторая ракетка мира из США Кори Гауфф потерпела сенсационное поражение на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

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Вторая ракетка мира из США Кори Гауфф потерпела сенсационное поражение на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Американка начала выступление со второго круга, где уступила китаянке Ван Синьюй, занимающей 49-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. За это время Гауфф сделала один эйс и допустила семь двойных ошибок. Ван Синьюй также выполнила одну подачу навылет, совершив всего одну двойную ошибку.

В четвертьфинале, который состоится 20 июня, китайская теннисистка сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№10).

Напомним, на этом же турнире продолжает борьбу казахстанка Елена Рыбакина (№11), которая в 1/4 финала встретится с лидером мирового рейтинга - белоруской Ариной Соболенко (№1).

Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 06:00   •   не начат
Бавария
Бавария
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Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
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