Рыбакиной отдали финал крупного турнира в США

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:59
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Пишущий о теннисе популярный Twitter-аккаунт The Tennis Letter считает, что Елене Рыбакиной (№4) вполне по силам добраться до финала турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Казахстанка уже вышла в 1/8 финала, обыграв на предыдущей стадии американку Тейлор Таунсенд (№72).

"Рыбакина - Таунсенд 6-3, 6-7(3), 6-4.

Елена все еще отряхивается от ржавчины.

Но, как мы уже убедились, у нее есть божественный дар бить по теннисному мячу.

19-3 в 2024 году.
Выиграла 7 из 8 последних матчей в Майами.

Немного терпения - и она снова окажется в финале", - пишет источник.

Следующей соперницей казахстанки будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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