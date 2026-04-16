Сегодня, 16 апреля, Елена Рыбакина стартует на турнире категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Вторая ракетка мира из Казахстана начнёт свой путь со второго круга и встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (№19), которая в первом раунде обыграла немку Тамару Корпач (№102). Начало матча - приблизительно в 20:00.

Между тем появился прогноз на предстоящее противостояние.

Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка одинаково хорошо выступает на всех видах покрытий, потому неудивительно, что и трофеи она завоевывает на всех кортах. На "синих" кортах в 2026-м году у неё 25 поединков и в 20 из них одержаны победы. Это принесло всего 1, но за то какой трофей – победа на Australian Open.

И вот первая игра на грунте, на турнире в Штутгарте, где Рыбакина посеяна под 1-м номером. Переход с одного покрытия зачастую проходят тяжело, но не таких мастеров, как Елена. На "красно-коричневых" кортах за всю карьеру у нее 75 "викторий" за 108 встреч.

Что важно знать:

Рыбакина победила в 7 из 8 последних игр на грунте;

Не менее 18 геймов сыграно в 17 из 19 предыдущих матчей;

Выиграла минимум сет в 26 из 27 прошлых встреч.

Диана Шнайдер

Российская теннисистка на глине демонстрирует в принципе неплохую игру. За свою карьеру ей удалось завоевать на данном виде покрытия 6 титулов, для сравнения на харде – 4. В текущем сезоне она пока не демонстрирует игру, достойную трофея, но в целом выступает неплохо.

В Чарльстоне Диана прошла 2-х соперниц, остановившись лишь на Пегуле. И вот ещё одна "виктория" состоялась в Штутгарте. Здесь Шнайдер переиграла Корпач – 6:3, 6:1. Россиянка немало ошибалась, но все же показала свой уровень, взяв 60% розыгрышей на своей подаче и 57% – на приёме.

Что важно знать:

Шнайдер победила в 9 из 14 прошлых матчей на грунте;

Не менее 8 геймов выиграла в 12 из 13 последних поединков;

Минимум один сет взяла в 8 из 10 предыдущих встреч.

Личные встречи

Теннисистки ни разу не пересекались между собой на корте.

Прогноз на матч Рыбакина – Шнайдер

Безусловно, по уровню игры Елена превосходит Диану. Но все же Рыбакина только начинает свой грунтовый путь в нынешнем сезоне, а это как никак всё-таки требует некоторого времени на привыкание.

Да и россиянка не из робкого десятка. И тут вряд ли стоит рассчитывать, что она "посыплется" при первых же ошибках. С Корпач она выглядела очень уверенно. Да и вообще на глине в 4-х матчах у нее взято минимум по сету.

Основной прогноз: победа Шнайдер с форой по геймам (+5)", – пишет Vprognoze.kz.

Отметим, что турнир в Штутгарте стартовал 13 апреля и завершится 19 апреля. Призовой фонд составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

